Gallo lança campanha a deputado estadual e promete ampliar luta pelo esporte e por melhorias no HGP

Por Allan dos Reis, na região do Campo Limpo

O vereador de Taboão da Serra Celso Gallo (PDT) lançou oficialmente sua campanha a deputado estadual na noite desta terça-feira, dia 1º. O evento foi realizado no Campo Limpo, na divisa com o município, e reuniu familiares, apoiadores e lideranças do esporte.

Gallo afirmou que pretende levar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a defesa do esporte, principal bandeira de sua trajetória política, além de atuar por melhorias na saúde pública.

“O esporte é a nossa base, é a minha vida. Mas sabemos que, como deputado estadual, precisamos ter outras bandeiras. A saúde também será um dos nossos objetivos”, declarou.

Entre as prioridades apresentadas está a melhoria do Hospital Geral de Pirajussara (HGP). “Temos muita demanda e muita procura pelo hospital. Uma das nossas bandeiras será buscar uma melhoria geral no Hospital Geral de Pirajussara”, afirmou.

A campanha terá como foco Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Campo Limpo e bairros da região. Segundo Gallo, ter um deputado ligado ao território facilita o acesso da população e fortalece a busca por investimentos.

Dirigente do PDT, Gleides Sodré participou do lançamento e destacou a atuação do candidato. “O Gallo tem demonstrado muita responsabilidade com o mandato. Ele questiona, cobra e busca”, disse.