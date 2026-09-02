Marcha para Jesus em Taboão da Serra acontece no dia 7 de setembro com shows de Isaias Saad, Eyshila, Valesca Mayssa e Julliany Souza

Por Samara Matos, na redação

A cidade de Taboão da Serra recebe mais uma edição da Marcha para Jesus na segunda-feira, 7 de setembro, a partir das 14h. O evento reúne caminhada pelas ruas da região central e apresentações de artistas da música gospel no Parque das Hortênsias.

A saída será na Rua do Tesouro, 340, com destino ao parque, onde acontecerão os shows. Entre as atrações previstas estão Isaias Saad, Eyshila, Valesca Mayssa, Julliany Souza, Ton Carfi e Renascer Praise.

Também participam Samuel Eleotério, Marcelo Gonçalves, Marta Souza, Banda Noah e M-Sarios do Rei. As apresentações serão realizadas ao longo da tarde e da noite.

Liderada pela Igreja Renascer em Cristo, a Marcha para Jesus reúne igrejas cristãs e conta com o apoio da Prefeitura. A proposta é reunir fiéis de diferentes denominações em uma manifestação pública de fé, com momentos de louvor e participação das comunidades religiosas.

O vereador Anderson Nóbrega, apoiador da marcha na cidade, tem divulgado a programação e as atrações nas redes sociais. Em uma das publicações, afirmou que está em contagem regressiva para o evento e convidou os moradores a reservar a data, reunir a família e chamar os amigos para participar de um momento de fé no dia 7 de setembro.

Serviço

Marcha para Jesus de Taboão da Serra

Data: segunda-feira, 7 de setembro

Início da caminhada: 14h

Saída: Rua do Tesouro, 340, região central

Destino e shows: Parque das Hortênsias