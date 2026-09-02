Prefeitura de Taboão da Serra retoma Operação Noite de Paz para fiscalizar bares, adegas e tabacarias

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra retomou a Operação Noite de Paz, ação voltada à fiscalização de estabelecimentos denunciados por excesso de barulho e perturbação do sossego. As equipes voltaram às ruas na sexta-feira, 21 de agosto.

A operação reúne agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (Setram). Durante a ação, os profissionais percorreram bairros como Jardim Helena, Parque Pinheiros e Jardim Bontempo.

O foco da fiscalização são principalmente bares, adegas e tabacarias que funcionam em desacordo com as normas municipais ou provocam transtornos aos moradores. A ação também busca preservar a ordem pública nos locais vistoriados.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Luis Peniche, as reclamações relacionadas a barulho estão entre as principais demandas recebidas pela administração municipal.

“A Prefeitura recebe muitas reclamações de barulho e som alto, principalmente de bares, adegas e tabacarias. Estamos retomando a Operação Noite de Paz para fiscalizar os estabelecimentos que não estão funcionando conforme a legislação”, afirmou.

O subcomandante da GCM, Carlos Almeida, destacou que as equipes irão atuar contra comerciantes que desrespeitam os limites de emissão sonora e prejudicam a tranquilidade da população.

“Estamos saindo para a rua para coibir os comerciantes que abusam do barulho e acabam acarretando muitos problemas para a população de Taboão da Serra. Contem com a Guarda Civil Municipal”, declarou.

A Prefeitura não informou quantos estabelecimentos foram vistoriados durante a operação, se houve aplicação de multas ou interdições, nem com qual frequência as ações serão realizadas.