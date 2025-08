Homem é preso após tentar atropelar ex e ameaçar com fotos segurando arma em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem de 21 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra após tentar atropelar a ex-companheira, de 24 anos, na noite de sexta-feira (1º), e ameaçá-la com fotos segurando armas de fogo. No dia seguinte, ele retornou à frente da casa da vítima fazendo novas ameaças, até ser localizado pela GCM no bairro Jardim Suiná, dirigindo o mesmo carro usado na tentativa de agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi surpreendida pelo ex, que jogou o carro contra ela e, após derrubá-la no chão, a agrediu com socos na cabeça e tentou forçá-la a entrar no veículo, dizendo que iria matá-la. Um morador que passava pelo local interveio e conseguiu impedir o crime, permitindo que a jovem fugisse e se abrigasse em casa.

Durante a madrugada e manhã de sábado, o agressor voltou a rondar a residência da mulher, fazendo ameaças verbais e por mensagens, incluindo o envio de fotos com armas. A Polícia Militar foi acionada inicialmente, mas não localizou o suspeito. A GCM foi acionada em seguida e conseguiu abordá-lo horas depois. Os guardas Rubens o e Thiago participaram da prisão.

A vítima, familiares e testemunhas prestaram depoimento na delegacia. Imagens de câmeras de segurança dos vizinhos também foram entregues à Polícia Civil, que concedeu medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.