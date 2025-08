Itapecerica da Serra abre concurso para Vigia e Engenheiro de Tráfego com salários de até R$ 6,6 mil

Direto da redação / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para um novo concurso público com vagas para níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.041,34 a R$ 6.603,53, com jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas de forma online, entre os dias 1º de agosto e 1º de setembro de 2025, no site da banca organizadora.

Estão disponíveis três vagas para o cargo de Vigia, que exige nível médio, e cadastro reserva para Engenheiro de Tráfego, destinado a candidatos com nível superior. A taxa de inscrição é de R$ 58,00 para Vigia e R$ 77,00 para Engenheiro de Tráfego. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 23 de novembro de 2025.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse o edital completo aqui