Semana começa com sol e temperaturas amenas com previsão de chuva a partir de quarta-feira (6)

A semana em Taboão da Serra começa com sol entre muitas nuvens, segundo a previsão meteorológica para os próximos dias. Nesta segunda-feira (4), o dia terá períodos de céu nublado, com temperatura mínima de 12°C e máxima de 24°C, e não há previsão de chuva. O vento sopra fraco, a 5 km/h, e a umidade relativa do ar varia entre 38% e 83%.

A terça-feira (5) mantém o padrão de sol com muitas nuvens, com temperaturas mais amenas, mínima de 13°C e máxima de 16°C, também sem previsão de chuva. O vento sopra a 10 km/h.

Já na quarta-feira (6), o tempo deve ficar chuvoso, com possibilidade de pancadas à noite. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 13°C e máxima de 16°C. A chance de chuva é de 77%, o que alerta para possíveis transtornos na região.

Na quinta-feira (7), o sol volta a aparecer entre muitas nuvens, sem expectativa de chuva, e as temperaturas sobem, com mínima de 13°C e máxima de 22°C. O vento terá intensidade fraca a moderada.

Por fim, a sexta-feira (8) reserva um dia de sol e chuva, com pancadas previstas para a tarde e noite. As temperaturas devem variar entre 13°C e 24°C, com 40% de chance de chuva.