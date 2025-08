Prefeitura de Taboão da Serra abre nesta segunda-feira (4) matrículas para cursos de música, desenho, artes manuais e teatro

Direto da PMTS / Foto: (Ricardo Vaz – SECOM/PMTS)

A Secretaria de Cultura de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira (4) as inscrições para 11 cursos gratuitos nas áreas de música, desenho, artes manuais e teatro. As vagas são limitadas e as matrículas seguem até o dia 14 de agosto no Polo Cemur, localizado na Rua Levi de Sousa e Silva, 33, Jardim Bontempo.

Os cursos são oferecidos pela Escola Municipal de Artes Integradas e atendem a diferentes faixas etárias, com idade mínima variando entre 7 e 15 anos, dependendo da modalidade. Entre as opções estão violão, contrabaixo elétrico, percussão, pintura em tela, desenho artístico e musicalização infantil.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer presencialmente ao Polo Cemur, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço e foto 3×4. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.

O Polo Cemur oferece cursos voltados a crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo o acesso à cultura e a formação artística na cidade.

Serviço

Início das inscrições: 4 de agosto

Término das inscrições: 14 de agosto

Local: Polo Cemur – Rua Levi de Sousa e Silva, 33, Jardim Bontempo

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4786-3789