Buscas são encerradas sem indícios de queda de avião em Embu das Artes

Direto da redação

As buscas por uma possível aeronave nas proximidades da Avenida João Batista Medina, em Embu das Artes, foram encerradas nesta terça-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados indícios de queda no local indicado.

A mobilização ocorreu durante a tarde, após uma única ligação relatar um possível acidente. Viaturas da Polícia Militar, equipes dos Bombeiros e o helicóptero Águia participaram da operação.

Em nota, a Polícia Militar informou que “não foi localizada qualquer aeronave, tampouco identificados vestígios que confirmem a ocorrência de uma queda”.

O Corpo de Bombeiros confirmou o encerramento das buscas. Não há confirmação de vítimas nem de que o chamado tenha sido um trote.