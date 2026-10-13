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Buscas são encerradas sem indícios de queda de avião em Embu das Artes

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Direto da redação 

As buscas por uma possível aeronave nas proximidades da Avenida João Batista Medina, em Embu das Artes, foram encerradas nesta terça-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados indícios de queda no local indicado.

A mobilização ocorreu durante a tarde, após uma única ligação relatar um possível acidente. Viaturas da Polícia Militar, equipes dos Bombeiros e o helicóptero Águia participaram da operação.

Em nota, a Polícia Militar informou que “não foi localizada qualquer aeronave, tampouco identificados vestígios que confirmem a ocorrência de uma queda”.

O Corpo de Bombeiros confirmou o encerramento das buscas. Não há confirmação de vítimas nem de que o chamado tenha sido um trote.

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