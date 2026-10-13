Bombeiros fazem buscas após relato de possível queda de avião em Embu das Artes

Direta da redação

O Corpo de Bombeiros realiza buscas em uma área de mata nas proximidades da Avenida João Batista Medina, em Embu das Artes, na tarde desta terça-feira (13), após receber um relato de possível queda de avião. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também sobrevoa a região para auxiliar os trabalhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis viaturas e 18 profissionais foram mobilizados para atender à ocorrência. As buscas estão concentradas na região indicada no chamado.

Até o momento, não há confirmação de vítimas nem de que uma aeronave tenha sido localizada. As equipes trabalham para verificar o relato e esclarecer o que ocorreu.