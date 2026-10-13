Mistério em SP: corpos são encontrados com sinais de violência; Embu das Artes e Itapecerica da Serra registram casos

Direto da redação

A descoberta de corpos com sinais de violência em diferentes pontos de São Paulo e da Grande São Paulo tem chamado a atenção desde setembro. Entre as ocorrências estão casos registrados em Embu das Artes e Itapecerica da Serra, onde vítimas foram encontradas em circunstâncias que apresentam semelhanças com outros homicídios investigados na capital paulista. Apesar disso, a Polícia Civil não confirmou que os crimes estejam relacionados.

O caso mais recente foi registrado no sábado (10), em Embu das Artes. O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado envolto em um lençol e amarrado com cordas, em um estacionamento a céu aberto na região central da cidade. A descoberta ocorreu após um morador perceber parte de um braço e acionar as autoridades.

Em Itapecerica da Serra, outro homicídio chamou a atenção em 27 de setembro. O corpo de um homem foi localizado decapitado no bairro Itaquaciara. Posteriormente, a cabeça da vítima foi encontrada na região do Jardim São Luís, na zona sul da capital. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Na cidade de São Paulo, uma série de ocorrências semelhantes começou a ser registrada em 5 de setembro, quando um corpo foi encontrado dentro de um saco plástico no Jabaquara, na zona sul. Nas semanas seguintes, outras vítimas foram localizadas em diferentes pontos das zonas sul, leste, norte e oeste.

Entre os casos está o de um homem encontrado no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, com as mãos e os pés amarrados e o corpo envolto em plástico.

As circunstâncias em que algumas vítimas foram encontradas, incluindo o uso de sacos plásticos, lençóis e cobertores, levantaram questionamentos sobre possíveis ligações entre os homicídios. No entanto, as semelhanças não são suficientes para estabelecer que os crimes tenham sido praticados pelos mesmos responsáveis.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga ocorrências registradas na capital paulista. Entre as hipóteses consideradas estão desavenças pessoais, dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e possíveis ações de organizações criminosas, conhecidas como tribunais do crime.

A Polícia Civil descartou a hipótese de atuação de um único assassino em série. O fato de algumas vítimas terem sido encontradas amarradas ou envoltas em materiais semelhantes também pode estar relacionado à tentativa de transportar e ocultar os corpos.

Até o momento, não há confirmação oficial de que os homicídios registrados em Embu das Artes e Itapecerica da Serra tenham ligação com os casos da capital paulista.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias das mortes, identificar os responsáveis e determinar se existe alguma relação entre as ocorrências.