Defesa Civil renova alerta para chuvas fortes entre terça-feira (13) e quinta-feira (15)

Direto da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas fortes entre esta terça-feira (13) e quinta-feira (15). A previsão abrange Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e demais cidades da Grande São Paulo, com possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo.

De acordo com o órgão, as instabilidades são provocadas pela atuação de um cavado meteorológico, associado à aproximação de uma frente fria pelo oceano. A combinação desses fenômenos deve manter o tempo instável em todo o estado nos próximos dias.

Nesta terça-feira (13), a previsão indica pancadas de chuva em todas as regiões paulistas, com acumulados mais expressivos no oeste e sul do estado. Na quarta-feira (14), a chuva deve ganhar força e atingir diferentes regiões, com intensidade moderada a forte. Os maiores volumes são esperados nas regiões oeste, sul, centro e leste paulista, incluindo a Grande São Paulo.

Já na quinta-feira (15), as instabilidades devem continuar em todo o estado, com possibilidade de chuvas intensas, principalmente nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais.

A Defesa Civil alerta que a sequência de dias chuvosos pode deixar o solo encharcado, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos. Em Taboão da Serra e nas cidades vizinhas, a orientação é redobrar a atenção em áreas próximas a córregos, encostas e locais com histórico de alagamentos.

Durante os temporais, a população deve evitar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, e não permanecer em áreas abertas, próximas a árvores, postes e estruturas metálicas durante tempestades com raios. Moradores também devem ficar atentos a sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes e movimentações de terra.

Para receber alertas meteorológicos gratuitos da Defesa Civil, basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.