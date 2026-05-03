Cadastro para vacinação itinerante com V10 gratuita em cães começa na segunda-feira (4) em Taboão

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia na próxima segunda-feira (4) o cadastro para vacinação gratuita de cães com a vacina V10, por meio de ação itinerante promovida pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A primeira região contemplada será o Parque Assunção/Pazini. O cadastro deve ser feito presencialmente entre os dias 4 e 6 de maio, das 8h às 16h, na Praça Manoel Patrocínio Gomes, localizada na Rua das Margaridas, altura do número 50, ao lado da base da GCM do Pazzini.

Como participar

Para garantir a vaga, o tutor deve apresentar:

Documento oficial com foto

Comprovante de endereço de Taboão da Serra

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Vacinação será no dia 9 de maio

A aplicação da vacina está marcada para o sábado, dia 9 de maio, no mesmo local do cadastro. A imunização será realizada apenas em cães previamente cadastrados.

Quem pode receber a vacina

Para receber a dose da V10, o animal precisa atender aos seguintes critérios:

Ter a partir de 45 dias de vida

Estar em boas condições de saúde

Não ter sido vacinado com V10 nos últimos 12 meses

Cadelas prenhas não poderão ser vacinadas.

De acordo com o CCZ, a V10 é considerada essencial para a saúde dos cães, pois protege contra 10 doenças infecciosas, como cinomose, leptospirose e parvovirose, contribuindo para a qualidade de vida dos animais.

Segundo a Prefeitura, esta é a primeira vez que o município leva a vacinação com a V10 diretamente aos bairros. A proposta é facilitar o acesso dos tutores ao serviço e ampliar a cobertura vacinal na cidade.

Novas regiões devem ser anunciadas nas próximas etapas da ação.

Serviço

Ação Itinerante V10 – Parque Assunção/Pazini

Cadastro: 4, 5 e 6 de maio, das 8h às 16h

Vacinação: 9 de maio (somente para cadastrados)

Local: Praça Manoel Patrocínio Gomes – Rua das Margaridas, altura do nº 50 – Parque Assunção/Pazzini – Taboão da Serra