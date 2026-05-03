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Cadastro para vacinação itinerante com V10 gratuita em cães começa na segunda-feira (4) em Taboão

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Direto da redação 

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia na próxima segunda-feira (4) o cadastro para vacinação gratuita de cães com a vacina V10, por meio de ação itinerante promovida pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A primeira região contemplada será o Parque Assunção/Pazini. O cadastro deve ser feito presencialmente entre os dias 4 e 6 de maio, das 8h às 16h, na Praça Manoel Patrocínio Gomes, localizada na Rua das Margaridas, altura do número 50, ao lado da base da GCM do Pazzini.

Como participar

Para garantir a vaga, o tutor deve apresentar:

  • Documento oficial com foto
  • Comprovante de endereço de Taboão da Serra

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Vacinação será no dia 9 de maio

A aplicação da vacina está marcada para o sábado, dia 9 de maio, no mesmo local do cadastro. A imunização será realizada apenas em cães previamente cadastrados.

Quem pode receber a vacina

Para receber a dose da V10, o animal precisa atender aos seguintes critérios:

  • Ter a partir de 45 dias de vida
  • Estar em boas condições de saúde
  • Não ter sido vacinado com V10 nos últimos 12 meses

Cadelas prenhas não poderão ser vacinadas.

De acordo com o CCZ, a V10 é considerada essencial para a saúde dos cães, pois protege contra 10 doenças infecciosas, como cinomose, leptospirose e parvovirose, contribuindo para a qualidade de vida dos animais.

Segundo a Prefeitura, esta é a primeira vez que o município leva a vacinação com a V10 diretamente aos bairros. A proposta é facilitar o acesso dos tutores ao serviço e ampliar a cobertura vacinal na cidade.

Novas regiões devem ser anunciadas nas próximas etapas da ação.

Serviço

Ação Itinerante V10 – Parque Assunção/Pazini
Cadastro: 4, 5 e 6 de maio, das 8h às 16h
Vacinação: 9 de maio (somente para cadastrados)
Local: Praça Manoel Patrocínio Gomes – Rua das Margaridas, altura do nº 50 – Parque Assunção/Pazzini – Taboão da Serra

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