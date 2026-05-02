Novo Terminal Rotary é entregue pelo prefeito Hugo Prado em Embu das Artes com Rotas para Taboão da Serra e estações de metrô

Direto da Redação

A cidade de Embu das Artes ganhou um importante reforço em sua infraestrutura de mobilidade urbana com a entrega do Terminal Rotary pelo Prefeito Hugo Prado. O novo terminal foi inaugurado no dia 1º de maio, com o objetivo de elevar o padrão do transporte público municipal.

A nova estrutura foi planejada para operar com linhas municipais e intermunicipais, oferecendo conexões vitais para a região metropolitana. Do local, partem ônibus para Taboão da Serra, Metrô Campo Limpo e Metrô Vila Sônia, além das linhas municipais.

A prefeitura destacou que o novo terminal visa proporcionar aos cidadãos “mais mobilidade, menos espera e muito mais qualidade no dia a dia”.