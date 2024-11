Calor e chuvas fortes marcam previsão do tempo em Taboão nesta semana

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por altas temperaturas e pancadas de chuva, segundo a previsão do tempo divulgada pela Climatempo. Embora a maior parte do início da semana seja de céu parcialmente nublado e sem chuvas, a chegada de uma frente fria na quinta-feira (21) trará mudanças significativas no clima.

Durante os primeiros dias da semana, os moradores de Taboão podem esperar temperaturas variando entre 17°C e 29°C, com céu parcialmente nublado e baixas chances de chuva. A segunda-feira (18) e a terça-feira (19) devem ser dias de calor, com temperaturas máximas próximas dos 29°C. Não há previsão de chuva nesses dias, mas a umidade relativa do ar será elevada, podendo chegar aos 100% durante a noite.

A partir da quarta-feira (20), a previsão já aponta para a formação de muitas nuvens, e embora o calor continue, as condições para chuvas mais intensas começam a aumentar. A temperatura máxima pode chegar aos 29°C, enquanto a mínima fica em torno dos 16°C.

No entanto, é a partir de quinta-feira (21) que as condições climáticas começam a mudar drasticamente. A chegada de uma frente fria traz chuvas fortes, principalmente no fim da manhã e durante a tarde. A previsão é de 6,4 mm de precipitação, com probabilidade de chuva de 93%. As temperaturas caem para 19°C durante a madrugada e devem não ultrapassar os 23°C no decorrer do dia. A umidade do ar também deverá ser bastante alta, com picos de até 96%.

A sexta-feira (22) também será marcada por tempo chuvoso, com a chuva começando pela tarde e diminuindo à noite. As temperaturas máximas podem chegar aos 21°C, uma queda significativa em relação aos dias anteriores. A probabilidade de chuva é de 95%, especialmente no período da tarde.

Os moradores de Taboão devem se preparar para uma semana de variação climática, com calor nos primeiros dias e chuvas intensas nos últimos, especialmente em áreas mais elevadas. É importante ficar atento à previsão do tempo para evitar contratempos e garantir a segurança durante o período de chuvas fortes.