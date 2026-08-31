Câmara aprova inclusão do evento Moto Mão Amiga no Calendário Oficial de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na sessão realizada na terça-feira, dia 25, o Projeto de Lei nº 064/2026, de autoria da vereadora Thamires de Cássia, que inclui o evento Moto Mão Amiga no Calendário Oficial do Município.

De acordo com o projeto, o evento deverá ser realizado anualmente no último sábado de agosto. A iniciativa reúne motoclubes, empresários e voluntários em uma programação com música ao vivo, atividades recreativas para crianças e arrecadação de alimentos e cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O projeto nasceu com o propósito de unir a cultura motociclista à solidariedade, promovendo um evento que vai além do entretenimento. Com a participação de motoclubes da região, empresários e voluntários, o evento proporciona música ao vivo, lazer para crianças e, principalmente, a arrecadação de alimentos e doações de cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade”, diz Thamires de Cássia.

A proposta também reconhece a contribuição da ex-vereadora Rita de Cássia, de Emerson de Júlio e dos motoclubes locais para a criação e a continuidade da ação. Com a aprovação, o projeto vai para análise do prefeito Engenheiro Daniel.