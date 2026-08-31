Câmara aprova projeto que prevê assistência psicológica a cuidadores

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na sessão desta terça-feira, dia 25, o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Ronaldo Onishi que autoriza a Prefeitura a disponibilizar assistência psicológica gratuita aos cuidadores de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, doenças raras, enfermidades crônicas incapacitantes ou necessidades especiais.

A proposta prevê atendimento psicológico individual, grupos terapêuticos, rodas de conversa, acolhimento psicossocial, palestras e ações educativas voltadas à saúde mental e à qualidade de vida dos cuidadores.

“Os cuidadores familiares desempenham papel essencial na promoção da dignidade, saúde e bem-estar das pessoas assistidas, frequentemente assumindo jornadas contínuas de cuidado físico, emocional e social. Tal realidade gera elevado desgaste psicológico, emocional e financeiro, ocasionando quadros de ansiedade, depressão, estresse e esgotamento”, justifica Dr. Ronaldo Onishi.

Os atendimentos poderão ser realizados nas unidades municipais de saúde, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nos centros de referência de assistência social ou por meio de parcerias com universidades, clínicas-escola e entidades especializadas.

Terão prioridade os cuidadores em situação de vulnerabilidade social, que exerçam cuidados integrais e contínuos ou apresentem sinais de sobrecarga emocional, esgotamento mental ou adoecimento psicológico.

Segundo a justificativa do projeto, os cuidadores enfrentam jornadas contínuas de dedicação, que podem provocar ansiedade, estresse, depressão e esgotamento. A iniciativa busca fortalecer as políticas municipais de saúde mental, assistência social e inclusão.

Após a aprovação pela Câmara, o projeto segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel.