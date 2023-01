Câmara aprova orçamento de 2023 da Prefeitura de Taboão da Serra: R$ 1.518.098.232,20

Da CMTS

Os vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovaram na terça-feira, dia 17, o Orçamento 2023 da cidade. O projeto estava em discussão desde dezembro e prevê estimativa de arrecadação de R$ 1,5 bilhão. O autógrafo do projeto foi entregue pelo presidente do Legislativo, André Egydio, nas mãos do prefeito Aprígio.

O Orçamento Municipal prevê investimentos recordes nas principais áreas de Taboão da Serra, como saúde, educação, segurança, obras, habitação e manutenção.

“Teremos uma arrecadação recorde, vamos ampliar em conjunto com a prefeitura a arrecadação anual para qualificar e melhorar a vida da população, principalmente a mais carente. Temos certeza que esse será um ano muito bom na administração”, diz Egydio.

Além da proposta do governo, todos os vereadores apresentaram emendas impositivas que irão levar investimentos em áreas específicas do município, atendendo os principais anseios e reivindicações da população. Para ter conhecimento de todas as emendas apresentadas e acompanhar a destinação de verbas por áreas.

Os trabalhos podem ser acompanhados no plenário do Poder Legislativo e também no canal oficial da Casa no Youtube.