Novo parque de diversão Animália Park em Cotia abre mais de 300 vagas de emprego

Direto da redação

Prestes a ser inaugurado, o Animália Park, novo parque de diversões localizado em Cotia, está com diversas vagas de emprego abertas. As oportunidades divulgadas nesta quinta-feira (19) são para atuar nas áreas administrativa, saúde e bem-estar animal, alimentação e manutenção. A data de inauguração do Animália Park ainda não foi informada.

Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo para o e-mail curriculo@animaliapark.com.br, informando no assunto qual a vaga desejada.