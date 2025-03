Câmara aprova projeto de lei que autoriza instalação de Torres de Segurança com comunicação direta com a Polícia Municipal

Direto da CMTS

Na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra, ocorrida no dia 18 de março de 2025, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei 070/2022, de autoria do vereador Anderson Nóbrega, que autoriza a Prefeitura a instalar Torres de Segurança equipadas com câmeras de vigilância e comunicação direta com a Polícia Municipal.

Segundo Anderson Nóbrega, o sistema já foi implementado em outras cidades e tem apresentado resultados positivos no combate à criminalidade. “Nossa intenção é que o prefeito Engenheiro Daniel possa implantar esse projeto em locais com altos índices de assaltos, ajudando a prevenir e prender criminosos”, declarou o vereador.

As torres terão câmeras de vigilância para monitorar áreas de risco e gravar ocorrências, auxiliando na identificação de suspeitos. Além disso, os equipamentos permitirão que moradores acionem a Polícia Municipal diretamente em situações de emergência.

“Temos dialogado com o prefeito, que tem priorizado a segurança pública. Essas torres serão uma ferramenta importante para reduzir a criminalidade em Taboão da Serra”, afirmou o vereador. O projeto, aprovado pela Câmara Municipal, agora aguarda sanção do prefeito.