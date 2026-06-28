Câmara aprova projeto que cria políticas públicas de prevenção e tratamento da endometriose em Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na terça-feira, dia 23, o Projeto de Lei nº 021/2025, de autoria do vereador Wanderley Bressan, que estabelece diretrizes para a criação de políticas públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento da endometriose no município. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do prefeito.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação, fortalecer o atendimento na rede pública de saúde e contribuir para o diagnóstico precoce da doença, que afeta milhares de mulheres e pode comprometer significativamente a qualidade de vida.

“A endometriose afeta a qualidade de vida de milhares de mulheres. Com informação, diagnóstico precoce, tratamento adequado e profissionais capacitados, é possível minimizar os impactos da doença e oferecer mais dignidade às pacientes”, destaca Bressan na justificativa da proposta.

Entre as diretrizes previstas estão a realização de campanhas de conscientização em escolas, universidades, unidades de saúde e organizações sociais, além da capacitação de profissionais para o diagnóstico e tratamento da endometriose. O projeto também prevê a ampliação da oferta de exames e tratamentos na rede municipal, inclusive por meio de parcerias com hospitais, clínicas e instituições de ensino quando necessário.

Outro ponto previsto na proposta é a oferta de apoio psicológico às mulheres em tratamento, com foco no acolhimento, troca de experiências e superação dos impactos físicos e emocionais provocados pela doença. A Secretaria Municipal de Saúde também deverá elaborar e apresentar, anualmente, relatório à Comissão Permanente de Saúde da Câmara sobre as ações desenvolvidas e os resultados obtidos.

O QUE É ENDOMETRIOSE?

É uma doença ginecológica em que um tecido semelhante ao revestimento interno do útero (endométrio) cresce fora da cavidade uterina. A condição pode causar dores intensas, alterações intestinais e urinárias, dificuldade para engravidar e outros sintomas que impactam a qualidade de vida das mulheres.