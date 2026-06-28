Projeto aprovado na Câmara Municipal quer aproximar famílias das escolas com almoços comemorativos em Taboão da Serra

Da CMTS

Pais, alunos, professores e funcionários das escolas municipais de Taboão da Serra poderão participar de almoços comemorativos em datas especiais caso seja sancionado um projeto de lei aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na sessão da última terça-feira, dia 23.

A proposta, de autoria do vereador Dídio Conceição, autoriza a Prefeitura a firmar parcerias com empresas responsáveis pelo fornecimento da merenda escolar para promover eventos de confraternização nas unidades da rede municipal de ensino.

De acordo com o texto aprovado, os encontros poderão ser realizados em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Professores e também no encerramento do ano letivo. O objetivo é transformar essas ocasiões em momentos de integração entre escola, estudantes, familiares e profissionais da educação.

Segundo Dídio Conceição, a proposta busca fortalecer os vínculos entre a comunidade escolar e incentivar uma participação mais ativa das famílias no cotidiano dos estudantes.

“Quando a família participa da vida escolar, o aprendizado acontece de forma muito mais completa. Queremos criar momentos de convivência que aproximem pais, alunos, professores e funcionários, fortalecendo os laços dentro da escola e valorizando quem faz parte da educação das nossas crianças”, afirmou o vereador.

O projeto prevê que as refeições sejam viabilizadas por meio de parcerias com a empresa contratada pelo município para o fornecimento da merenda escolar, ou outra instituição privada que venha a prestar esse serviço. A proposta também estabelece que não poderá haver qualquer cobrança dos participantes, garantindo que alunos, pais, responsáveis e servidores participem gratuitamente das ações.

Na justificativa, Dídio Conceição destaca que a aproximação entre escola e família contribui para criar um ambiente mais acolhedor, favorecendo o desenvolvimento dos alunos e valorizando o trabalho realizado diariamente pelos profissionais da educação. O texto ressalta ainda que a iniciativa estimula a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para promover ações de interesse social sem gerar custos para a comunidade escolar.

Com a aprovação unânime dos vereadores, o projeto segue agora para análise do prefeito Engenheiro Daniel. Caso seja sancionado, caberá ao Poder Executivo regulamentar a realização das parcerias e definir a forma de implementação da iniciativa nas escolas municipais