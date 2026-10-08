Câmara aprova projeto que fortalece rede de acolhimento às mulheres em Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, na terça-feira, dia 29 de setembro, o projeto de lei de autoria do vereador Enfermeiro Rodney, que autoriza a Prefeitura a instituir o programa “Entre Elas – Mulheres que Inspiram”, voltado ao acolhimento e à assistência de mulheres que sofreram violência.

A proposta busca garantir condições para a continuidade do projeto, que atua em Taboão da Serra desde 2021. Entre as medidas previstas estão a disponibilização de um espaço público para os encontros e a possibilidade de parcerias com empresas e organizações da sociedade civil.

Para o Enfermeiro Rodney, a participação do poder público pode contribuir para dar melhores condições ao trabalho que já é desenvolvido pelo grupo. “O Entre Elas já realiza um trabalho importante de acolhimento e apoio às mulheres. O que buscamos com esse projeto é oferecer condições para que essa iniciativa tenha continuidade e possa contar com uma estrutura adequada para desenvolver seus encontros e ações sociais”, afirmou.

O “Entre Elas – Mulheres que Inspiram” foi fundado no dia 7 de maio de 2021 e é coordenado por uma equipe voluntária formada por 12 mulheres. Segundo a justificativa apresentada à Câmara Municipal, a iniciativa atende mulheres que enfrentam situações de dificuldade, solidão e vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e uma rede de apoio.

O grupo também promove encontros, cafés e ações sociais, além de desenvolver atividades destinadas a auxiliar mulheres em situação de violência e vulnerabilidade. “Estamos falando de mulheres que muitas vezes atravessam momentos muito difíceis e precisam encontrar uma rede de apoio. Como profissional da saúde e vereador, entendo que o poder público pode colaborar para que esse acolhimento aconteça de maneira estruturada e para que essas mulheres saibam que não estão sozinhas”, declarou Rodney.

O projeto permite ainda que a Prefeitura firme convênios, termos de colaboração e parcerias com a iniciativa privada, concessionárias de serviços públicos e organizações da sociedade civil para auxiliar na manutenção do programa.

O comércio de Taboão da Serra também poderá participar por meio da doação de alimentos, materiais e outros insumos necessários ao funcionamento do espaço. As mulheres poderão procurar o programa espontaneamente ou ser encaminhadas pelas secretarias municipais.

Com a aprovação pela Câmara Municipal de Taboão da Serra, o projeto segue para análise do Poder Executivo.