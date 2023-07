Câmara de Taboão da Serra aprova LDO que vai embasar orçamento municipal de 2024

Direto da CMTS

O projeto de lei com as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 de Taboão da Serra foi aprovado na quarta-feira, dia 28, pelos vereadores em duas sessões extraordinárias e agora vai para sanção do prefeito Aprígio.

No projeto estão as metas e prioridades que vão servir de base para o executivo municipal elaborar o orçamento detalhado da cidade para o ano de 2024. A expectativa das receitas consolidadas da Prefeitura de Taboão da Serra é de 1,608 bilhão de reais.

“A Lei de Diretrizes Orçamentária é muito importante para que o orçamento do ano que vem contemple todas as ações do governo. Por isso, deixo meus parabéns ao prefeito Aprígio e aos vereadores por essa aprovação da lei, tão importante para Taboão da Serra”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

RECESSO PARLAMENTAR

Com a aprovação da LDO, a Câmara Municipal de Taboão da Serra entrou em recesso. As

sessões legislativas serão retomadas a partir do dia 1º de agosto. Porém, os serviços

administrativos do poder legislativo continuam funcionando normalmente, atendendo a

demanda da população.