Câmara de Taboão da Serra recebe lançamento do programa Agenda Jovem nesta quinta-feira (13)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza nesta quinta-feira (13) o lançamento do programa Agenda Jovem, iniciativa voltada à participação e ao protagonismo da juventude. O encontro acontece das 9h às 13h, na Câmara Municipal.

Promovido pela Secretaria da Infância e da Juventude (SIJ), em parceria com a Escola do Legislativo e a Unidade Regional de Ensino de Taboão da Serra (URE Taboão), o evento é destinado principalmente ao público de 15 a 29 anos.

A programação contará com abertura oficial, apresentação do Centro de Atenção à Saúde do Adolescente (Casa do Adolescente), palestra sobre o Agenda Jovem com Juliano Borges, coordenador estadual da Juventude, além da apresentação da atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu, Dominique Guerra.

O encontro também terá um quiz sobre Grêmio Estudantil, com atividades voltadas à participação e interação dos estudantes.

Segundo o secretário da Infância e da Juventude, Átila Oliveira, a iniciativa busca ampliar as oportunidades para os jovens do município.

“A implementação do Agenda Jovem representa um importante passo na construção de uma Taboão da Serra que valoriza a juventude e amplia oportunidades”, afirmou.

Serviço

Lançamento do Agenda Jovem

Quinta-feira (13 de agosto)

Das 9h às 13h

Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Henriqueta