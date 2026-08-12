Secretaria de Turismo realiza Festival de Confeitaria neste sábado (15) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Turismo de Taboão da Serra realiza neste sábado (15) a Competição e Festival de Confeitaria, das 11h às 16h, na Praça Nicola Vivilechio. O evento reúne confeiteiros e profissionais do setor, que poderão apresentar e comercializar seus produtos durante a programação.

Além da exposição, os participantes concorrem na competição, que terá avaliação de chefs profissionais e premiação para os três primeiros colocados.

Entre as opções que estarão disponíveis ao público estão cookies, brownies, pão de mel, bolos, cocada de colher, sorvete tailandês, geleias artesanais, pão doce e bala baiana, entre outras opções.

O evento contará com a participação do chef Bráulio Filho e das chefs Fernanda Sacco e Adriana Zonta, que participou do programa Bake Off Brasil. Alunos dos cursos gastronômicos também estarão no local expondo seus trabalhos.

“Muitos desses profissionais foram também nossos alunos na Escola de Gastronomia. É excelente ter a oportunidade de vê-los em um lugar de prestígio: expondo o que aprenderam conosco e, mais importante, fazendo uma renda disso”, afirmou o chef Bráulio Filho.

Para o secretário de Turismo, Lucas Leme, o evento também contribui para fortalecer a Praça Nicola Vivilechio como espaço de lazer e turismo na cidade.

“A Praça Nicola Vivilechio cada dia mais cresce como o ponto turístico que é, e essa feira gastronômica é um exemplo disso. Venha saborear tantas delícias e ainda curtir uma tarde excelente com a sua família por aqui”, disse Lucas Leme.

A programação é realizada pela Secretaria de Turismo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Serviço

Competição e Festival de Confeitaria

Data: sábado (15 de agosto)

Horário: das 11h às 16h

Local: Praça Nicola Vivilechio – Taboão da Serra