Câmara de Taboão da Serra retoma sessões legislativas nesta terça-feira (4)

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra retoma os trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. As atividades administrativas permaneceram em funcionamento durante todo o período, e a primeira sessão ordinária do 2º semestre acontece na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, a partir das 10h, no plenário da Casa.

Segundo o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, o retorno marca o início de um semestre que deve ser pautado por importantes debates e votações de interesse da população. “Além das sessões legislativas e solenes, a Câmara Municipal realiza audiências públicas por meio das comissões permanentes para discutir temas relacionados às finanças, saúde, causa animal, alterações no Plano Diretor, entre outras demandas”, destacou o presidente.

De acordo com Carlinhos do Leme, a expectativa é de que projetos relevantes sejam apreciados pelos vereadores ao longo dos próximos meses, além da ampliação do debate sobre temas de interesse público por meio das audiências promovidas pelas comissões permanentes.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal e são abertas ao público. Também é possível acompanhar os trabalhos ao vivo pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores na legislatura 2025-2028. São eles: Anderson Nóbrega (PSD), Wanderley Bressan (PDT), Carlinhos do Leme (MDB), Celso Gallo (PDT), Dídio Conceição (PP), Donizete (PSDB), Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil), Enfermeiro Rodney (Podemos), Joice Silva (PSD), Thamires de Cássia (União Brasil), Professora Najara Costa (PCdoB), Nezito (Podemos) e Sandro Ayres (Republicanos).

O vereador eleito Marcos Paulo (União Brasil) permanece licenciado para exercer o cargo de secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Taboão da Serra.

Mesa Diretora (Biênio 2025-2026)

Presidente: Carlinhos do Leme

Vice-presidente: Celso Gallo

1º secretário: Enfermeiro Rodney

2º secretário: Dídio Conceição

SERVIÇO:

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Data: Terça-feira, 4 de agosto de 2026

Horário: A partir das 10h

Local: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Informações: (11) 4788-9300

Canal no YouTube: @camaramunicipaltaboaodaser7373