Shopping Taboão terá plantão de atendimento para adesão à Anistia Fiscal da Prefeitura de Taboão

Por Vera Sampaio, da PMTS

A campanha de Anistia Fiscal 2026 da Prefeitura de Taboão da Serra chega à reta final. Os contribuintes têm até o dia 10 de agosto para regularizar os débitos vencidos até 31/12/2025 com parcelamento em até 24 vezes e até 100% de descontos em juros e multas.

Para ampliar o acesso do serviço aos contribuintes, um plantão de atendimento será montado no Shopping Taboão, em frente à loja Centauro, com início dos atendimentos nesta sexta feira, dia 31 de julho. O funcionamento será nos próximos dois finais de semana.

A Secretária da Fazenda, Viviane Camargo, incentiva os contribuintes à aderir a campanha. “A Anistia fiscal é uma excelente oportunidade de quitar as dívidas junto ao município, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes com redução de juros e multas. Não deixe sua dívida ser protestada ou executada judicialmente. Aproveite a Anistia, é só até 10 de agosto”, declarou.

Além do Plantão de Atendimento aos finais de semana no Shopping Taboão, a renegociação pode ser feita através do site atende.ts.sp.gov.br ou pessoalmente em uma das Centrais de Atendimento – Atende (Centro ou Pirajuçara), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (exceto feriados e ponto facultativo).

Poderão aderir à anistia fiscal os contribuintes com débitos em aberto perante a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inscritas ou não na Dívida Ativa. O percentual de desconto sobre multas e juros varia entre 15% e 100%, de acordo com o número de parcelas.

Confira:

Número de Parcelas | Redução de Multa e Juros

1 até 4 | 100%

5 até 8 | 70%

9 até 12 | 50%

13 até 16 | 25%

17 até 24 | 15%

Serviço:

Anistia Fiscal 2026

Até 10 de agosto

atende.ts.sp.gov.br

Plantão de Atendimento- Anistia no Shopping Taboão

Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro (em frente à Centauro)

Funcionamento: Sextas – das 18h às 22h | Sábados – das 12h às 22h | Domingos – das 12h às 20h

Atende – Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Atende – Centro

Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30