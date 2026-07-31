Caravana Sabesp leva atendimento móvel a Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu nesta sexta (31) e sábado (1º)

Itapecerica da Serra/Embu-Guaçu, julho de 2026 – A Sabesp promove, nesta sexta-feira (31) e sábado (1º de agosto), mais uma edição da Caravana Sabesp, levando atendimento itinerante e serviços da Companhia para moradores de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. A ação será realizada das 9h às 16h em dois locais: no Espaço da Prefeitura, na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, em Itapecerica da Serra, e na Praça da Cobra, na Rua Benedito Jandiro Soares, em Embu-Guaçu.

Durante os dois dias, os clientes poderão negociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar a segunda via da conta, esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados pela Companhia e obter informações sobre as tarifas Social e Vulnerável, que concedem descontos de até 78% nas contas de água e esgoto para famílias que atendem aos critérios do programa.

Para receber atendimento, é necessário apresentar o CPF e a conta de água do imóvel. Os clientes que utilizam o aplicativo da Sabesp também podem apresentar a fatura em formato digital.

No sábado (1º de agosto), a programação contará ainda com o Clubinho Sabesp, que também acontecerá nos dois pontos de atendimento. Voltado ao público infantil, o espaço reúne atividades lúdicas de educação ambiental, como contação de histórias, oficinas e brincadeiras, incentivando a conscientização sobre o uso responsável da água, a importância do saneamento e a preservação do meio ambiente.

SERVIÇO – Caravana Sabesp em Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu

Datas: 31 de julho e 1º de agosto, das 9h às 16h

Endereços:

Espaço da Prefeitura – Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Itapecerica da Serra

Praça da Cobra – Rua Benedito Jandiro Soares – Embu-Guaçu

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 376 municípios paulistas e atende 30 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. Com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros, preservando os recursos naturais para as futuras gerações.