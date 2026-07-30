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Outdoor com crítica ao Bolsa Família chama atenção em Taboão da Serra

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Direto da Redação

Um outdoor instalado na Avenida Armando Andrade, em Taboão da Serra, tem chamado a atenção de motoristas e pedestres. A peça apresenta a mensagem: “Não deixe de herança sua Bolsa Família. Procure uma atividade remunerada”.

O conteúdo faz uma crítica direta à permanência de famílias no programa social e pode provocar debate pelo tom utilizado. A mensagem também associa o recebimento do Bolsa Família à falta de trabalho, embora os beneficiários possam exercer atividade remunerada desde que atendam aos critérios de renda estabelecidos pelo Governo Federal.

A discussão alcança uma parcela significativa da população de Taboão da Serra. Segundo relatório do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o município possuía, em março de 2026, 12.972 famílias atendidas pelo Bolsa Família, com valor médio de R$ 672,69 por família.

Na imagem registrada no local, não é possível identificar quem é o responsável pela instalação do outdoor.

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