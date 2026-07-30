Kit de inverno segue sem prazo para entrega aos alunos de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Beatriz

O kit de uniforme de inverno dos alunos da rede municipal de Taboão da Serra continua sem uma data definida para ser entregue. O secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, afirmou que problemas enfrentados pela empresa responsável pelo fornecimento provocaram o atraso.

A declaração foi dada ao Taboão em Foco durante a reinauguração da EMEB Cecília Meireles, realizada na noite de segunda-feira (27). Questionado sobre o motivo do atraso e a nova previsão, o secretário disse que o município ainda depende da empresa contratada.

“Nós tivemos uma dificuldade com a empresa que tem que entregar os uniformes. Não consigo precisar uma data agora, até porque a gente depende da empresa. Foi esse imprevisto que tivemos com a empresa e esperamos não ter no ano que vem”, justificou Luciano Corrêa.

O secretário afirmou ainda que a Prefeitura já trabalha no planejamento da próxima aquisição para evitar que o problema se repita em 2027.

“A gente já está fazendo uma nova licitação, pensando no ano que vem, porque a nossa ideia é fazer como fizemos com o material escolar: entregar logo no começo do ano”, acrescentou.

Luciano Corrêa reconheceu que o uniforme poderá chegar quando o período de temperaturas mais baixas já estiver próximo do fim. Segundo ele, porém, as peças ainda poderão ser utilizadas pelos estudantes no restante deste ano e também no próximo ano letivo, com exceção dos que atualmente cursam o quinto ano, já que – a partir do sexto – vão para escolas do Estado.