Câmara Municipal aprova orçamento da Prefeitura de Taboão da Serra para 2025 com receita prevista de R$ 1,47 bilhão

Da CMTS

Em uma longa sessão na quinta-feira, dia 26 de dezembro, os vereadores de Taboão da Serra aprovaram, em duas votações, o Orçamento Municipal de 2025, totalizando 1.474.333.066,08 (um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, sessenta e seis reais e oito centavos).

O orçamento, elaborado pela gestão do prefeito Aprígio, vai ser executado pelo prefeito eleito Engenheiro Daniel, que assume o mandato no dia 1º de janeiro. Ele já anunciou que pretende criar novas secretarias para desburocratizar o andamento da máquina pública. A Câmara Municipal aprovou o remanejamento de até 20% do orçamento.

Segundo o Presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, esse remanejamento vai ajudar na criação das novas secretarias, dando autonomia para que elas possam trabalhar e executar suas funções. “Existe essa previsão para que o próximo prefeito possa adequar os investimentos para seu programa de governo”, disse.

Além das emendas impositivas, que cada vereador tem direito, a Câmara Municipal aprovou emenda aumentando em R$ 6 milhões o valor da Secretaria de Cultura. O valor foi remanejado da pasta de Administração.

As secretarias que mais vão receber recursos em 2025 são as de educação, com orçamento estimado em 393,8 milhões de reais (recorde histórico) e de saúde com R$ 264,1 milhões (10 milhões a mais do que em 2024).

O orçamento municipal de 2025 ficou dividido da seguinte forma: