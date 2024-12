Daniel faz reunião com equipe na nova Prefeitura e ‘quebra-cabeça’ para definir primeiros indicados

Direto da Redação

Faltando menos de 48 horas para tomar posse, o prefeito eleito Engenheiro Daniel e sua equipe trabalha nesta segunda-feira (30) na nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra. Além de fechar o time de secretários, o novo mandatário tem o desafio de escolher quem são os primeiros indicados para os cargos chaves, cerca de 180 vagas.

As indicações de outros aliados vai depender da aprovação do projeto de lei com a reestruturação administrativa, que ele deve mandar para Câmara Municipal assim que tomar posse. Os cargos atuais criados pelo prefeito Aprígio foram considerados ilegais pela Justiça. Com isso, a necessidade de reformular esses cargos. Além, claro, da criação de cinco novas secretarias.

Novos Nomes Anunciados

O novo governo também confirmou os nomes dos secretários de esportes (Luiz Lune), de cidadania (Professor Moreira) e relações institucionais (Marcos Vinícius). Apesar de não anunciado, a secretaria de transportes e mobilidade urbana será comandada pelo vereador Marcos Paulo e desenvolvimento econômico por Gerson Brito.

Outra novidade, não confirmada, é a permanência da atual secretária de gestão de pessoas, Michelle Uchoa.

Veja a lista dos secretários anunciados:

-Subprefeitura do Pirajussara: Tenente Dacal

-Administração e Gestão: Adelço Buhrer

-Governo: Paulo Silas

-Assuntos Jurídicos e Justiça: Adriano Teodoro

-Fazenda: Viviane Camargo

-Planejamento: Fábio Fernandes

-Habitação e Meio-Ambiente: Márcio Ferreira

-Assistência Social: Jefferson Alves da Silva

-Educação: Luciano Correa dos Santos

-Saúde: Ailton Bogalho

-Segurança Pública: Luis Ledenis Peniche

-Cultura e Turismo: Maestro Edson

-Comunicação: João Menezes Franquini

-Serviços Urbanos e Manutenção: Johnatan Noventa

-Obras e Infraestrutura: Edson Galina

-Tecnologia e Inovação*: André Egydio

-Licitações, Suprimentos e Logística Central*: Paulo Bittencourt

-Indústria, Comércio e Empreendedorismo*: Ali Sati

– Esportes: Luiz Lune

– Cidadania*: Professor Moreira

– Relações Institucionais*: Marcos Vinícius

– Transportes e Mobilidade Urbana: Marcos Paulo (não confirmado)

– Desenvolvimento Econômico: Gerson Brito (não confirmado)

– Gestão de Pessoas: Michelle Uchoa (não confirmado)

*novas secretarias a serem criadas