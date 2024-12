Pedágio da Régis Bittencourt aumentou de R$ 4,00 para R$ 4,10 neste domingo (29)

Os usuários da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR) estão pagando mais caro nos pedágios desde as 0h deste domingo (29). O valor básico para automóveis subiu de R$ 4,00 para R$ 4,10, representando um reajuste de 4,99%. Este é o segundo aumento em 2024, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O primeiro reajuste havia ocorrido em 31 de janeiro.

Reajuste autorizado pela ANTT

O novo valor foi aprovado pela Decisão SUROD 522/24, publicada no Diário Oficial da União em 9 de dezembro, e atinge as seis praças de pedágio administradas pela Arteris Régis Bittencourt:

P1: Itapecerica da Serra (SP)

P2: Miracatu (SP)

P3: Juquiá (SP)

P4: Cajati (SP)

P5: Barra do Turvo (SP)

P6: Campina Grande do Sul (PR)

Tabela de valores atualizados

Categoria Tipo de veículo Eixos Rodagem Valor (R$) 1 Automóveis, caminhos e furgões 2 Simples 4,10 2 Caminhões leves, ônibus e furgões duplos 2 Dupla 8,20 3 Automóveis/caminhonetes com semirreboque 3 Simples 6,15 4 Caminhões ou ônibus triplos 3 Dupla 12h30 9 Motocicletas, motos e bicicletas motorizadas 2 Simples 2,05

mpactos do aumento

O reajuste busca cobrir custos operacionais e garantir a manutenção da rodovia. No entanto, a alta nos valores pode pesar ainda mais no bolso dos motoristas, especialmente aqueles que utilizam a estrada com frequência.

Os novos preços são válidos para todas as categorias de veículos nas praças da rodovia que conecta São Paulo ao Paraná.