Ano Novo em Taboão da Serra terá sol, chuva passageira e clima abafado: veja a previsão do tempo

Taboão da Serra se prepara para receber o Ano Novo com um clima típico de verão. A previsão aponta dias quentes e abafados, intercalados com pancadas de chuva passageiras, cenário comum para esta época do ano.

Segunda-feira (30/12)

O início da semana será marcado por sol com nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia. À noite, o céu ficará nublado, mas o tempo permanecerá firme.

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 26°C

Probabilidade de chuva: 91%

Terça-feira (31/12) – Véspera de Ano Novo

Na última noite de 2024, o clima será agradável, com sol durante o dia e chuvas rápidas à tarde. À noite, muitas nuvens dominarão o céu, mas sem previsão de chuva, ideal para as festividades ao ar livre.

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 27°C

Probabilidade de chuva: 90%

Quarta-feira (01/01) – Ano Novo

O primeiro dia de 2025 seguirá a mesma tendência, com sol, chuva passageira e um clima abafado. O céu nublado à noite não deve trazer grandes transtornos.

Temperatura mínima:19°C

Temperatura máxima: 27°C

Probabilidade de chuva: 88%

Quinta-feira (02/01):

O dia será um pouco mais quente, com chances reduzidas de chuva. O sol aparece entre nuvens, com momentos de chuva rápida.

Temperatura: Mínima de 18°C e máxima de 28°C

Chuva: 87% de probabilidade

Sexta-feira (03/01):

A semana termina com sol e muitas nuvens, mas pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite.

Temperatura: Mínima de 19°C e máxima de 27°C

Chuva: 94% de probabilidade