R$ 5,80: Prefeito Aprígio aumenta tarifa de ônibus acima da inflação e Taboão da Serra vai para ranking das mais caras de SP

As tarifas dos ônibus circular de Taboão da Serra ficam mais caras a partir da meia-noite desta sexta para sábado (dia 28). O aumento de R$ 5 para R$ 5,80 foi autorizado pelo prefeito Aprígio nesta quinta-feira (26) e publicado no Diário Oficial do Município. A Viação Pirajuçara/Fervima deve fixar o valor da nova tarifa nos ônibus.

Com o novo valor, os moradores de Taboão da Serra voltam a pagar uma das tarifas de ônibus mais caras de São Paulo e do Brasil. O mais curioso é que o município é um dos menores do Brasil, com apenas 20km².

O aumento concedido pelo prefeito Aprígio, cujo mandato termina na próxima terça (dia 31), supera a inflação do período, como mostra a calculadora do Banco Central, sem considerar o acumulado deste mês.

Gratuidade Mantida

As gratuidades e descontos tarifários mantidos em lei permanecem para:

I – Idosos acima de 60 anos;

II – Pessoas com deficiência;

III – Funcionários Públicos;

IV – Domingos e Feriados;

