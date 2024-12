Etec de Taboão da Serra abre seleção para Auxiliar de Docente em Informática com inscrições até 6 de janeiro

Por Samara Matos, na redação

A Etec (Escola Técnica Estadual) de Taboão da Serra, localizada no estado de São Paulo, lançou o processo seletivo nº 293/01/2024 para a contratação temporária de um Auxiliar de Docente na área de Informática. As inscrições estão abertas até o dia 6 de janeiro de 2025, e os interessados devem seguir as orientações do edital disponível no site do Centro Paula Souza.

Requisitos e Vaga

A vaga oferece uma carga horária de 40 horas semanais, com turnos diurno, noturno e aos sábados, conforme necessidade da direção da unidade. O salário inicial é de R$ 2.964,87, além de benefícios trabalhistas previstos em lei. Para se candidatar, os interessados devem ter diploma de curso técnico, tecnológico, bacharelado, licenciatura, especialização ou pós-graduação na área de Informática.

Além da vaga imediata, será formado um cadastro reserva para futuras contratações, obedecendo à ordem de classificação do processo seletivo.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será composto por duas etapas:

1. Análise do Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos): Avaliação dos documentos comprobatórios de formação acadêmica e experiência profissional, com pontuação máxima de 100 pontos.

2. Prova Prática: A segunda fase consiste em uma prova objetiva, avaliando habilidades técnicas e operacionais na área de Informática, incluindo manutenção de equipamentos e configuração de redes.

Os candidatos devem alcançar no mínimo 50 pontos para serem considerados aprovados.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente online no site do Centro Paula Souza. Para realizar a inscrição, os candidatos devem acessar a seção “ETECs > Processo Seletivo para Auxiliar de Docente > Inscrições Abertas”, preencher o formulário e enviar a documentação exigida, que inclui foto atualizada e memorial circunstanciado.