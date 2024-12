Tarifa de ônibus em SP será reajustada para R$ 5 a partir de 6 de janeiro; trens, metrô e EMTU também terão aumento

Direto da redação

A partir do dia 6 de janeiro de 2025, o valor da tarifa de ônibus municipais em São Paulo será reajustado para R$ 5. A medida, anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes, também inclui aumento nas tarifas de trens, metrô e das linhas intermunicipais da EMTU que conectam Taboão da Serra à capital paulista.

Reajustes no transporte público

O transporte sobre trilhos (trens e metrô) terá a tarifa reajustada de R$ 5 para R$ 5,20. O Governo do Estado destacou que a atualização é necessária para cobrir custos operacionais e garantir a sustentabilidade do sistema.

As linhas intermunicipais da EMTU, incluindo as que fazem o trajeto Taboão da Serra–São Paulo, também terão seus valores ajustados. Os novos preços variam de acordo com a distância percorrida.

Validade de créditos anteriores

Para os passageiros que utilizam bilhete eletrônico, a SPTrans informou que os créditos adquiridos até as 23h59 do dia 5 de janeiro no valor atual (R$ 4,40 para ônibus) poderão ser utilizados por até 180 dias. Após esse período, será descontado o novo valor atualizado.