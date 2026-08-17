Câmara Municipal aprova projeto de Bressan que inclui Ação do GAPE no Calendário Oficial de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, dia 11, o Projeto de Lei nº 101/2025, de autoria do vereador Wanderley Bressan, que inclui a Ação do GAPE (Grupo de Apoio às Pessoas com Deficiência), promovida pelo Instituto Padre Kieran Ridge, no Calendário Oficial do município.

Realizada há 20 anos consecutivos, a Ação do GAPE se consolidou como uma das iniciativas do Instituto voltadas à inclusão, ao acolhimento e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência em Taboão da Serra.

Com a aprovação do projeto, a atividade passa a integrar oficialmente o calendário da cidade e será realizada anualmente no quarto sábado de agosto, no Centro Educacional Sal da Terra, no Jd. São Salvador.

Para Wanderley Bressan, a inclusão da iniciativa no Calendário Oficial representa o reconhecimento de um trabalho que já faz parte da trajetória social do município.

“A Ação do GAPE já faz parte da história de Taboão da Serra. São 20 anos de um trabalho importante de acolhimento, inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias. Ao incluir esse evento no Calendário Oficial do município, reconhecemos essa trajetória e ajudamos a fortalecer uma luta que precisa ser permanente”, afirmou Wanderley Bressan.

A iniciativa atende pessoas com deficiência física, mental e múltipla e também seus familiares. Além de atividades de convivência, lazer e entretenimento, a Ação do GAPE promove formação e debates para discutir demandas e definir prioridades relacionadas à inclusão e à defesa de direitos.

APOIO

O texto aprovado também estabelece que a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio das secretarias municipais, deverá prestar o apoio estrutural e logístico necessário para a realização da Ação do GAPE. As despesas decorrentes da aplicação da futura lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias.

Bressan agradeceu o apoio dos demais parlamentares e destacou que a aprovação unânime também representa um reconhecimento às famílias e às pessoas envolvidas com a iniciativa.

Eu “Quero agradecer aos vereadores pela aprovação unânime do projeto. Esse reconhecimento não é apenas ao Instituto Padre Kieran, mas principalmente às pessoas com deficiência, às famílias e a todos que há tantos anos participam e constroem a Ação do GAPE. Taboão da Serra precisa avançar cada vez mais na inclusão, na acessibilidade e na garantia de direitos”, completou.