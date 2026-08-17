Taboão da Serra tem duas lojas da Casas Bahia fechadas em meio a corte nacional

Por Samara Matos, na redação

Duas lojas das Casas Bahia fecharam as portas em Taboão da Serra na última sexta-feira (14). As unidades ficavam no Shopping Taboão, na Avenida Taboão da Serra, 2643, e na Rua do Tesouro, 240, no Parque Santos Dumont.

O fechamento ocorre durante uma ampla reestruturação da rede varejista, que anunciou o encerramento de 298 lojas em todo o país.

Após o encerramento, a unidade do Shopping Taboão divulgou um comunicado aos clientes informando que a loja não funcionaria mais.

O aviso orienta consumidores que precisarem realizar trocas de produtos comprados na unidade a procurar outras lojas da rede dentro do prazo de sete dias. Para informações sobre pedidos feitos em lojas físicas ou pela internet, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Casas Bahia fecha 298 lojas

Segundo a empresa, o fechamento das unidades faz parte de um processo de redimensionamento da operação e redução de custos. A medida representa aproximadamente 29% da rede física da companhia, que tinha 1.034 lojas no fim de junho.

A reestruturação também provocou demissões. Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (SECOR), cerca de 1,9 mil trabalhadores foram desligados e alguns funcionários chegaram para trabalhar e encontraram as lojas fechadas.

O sindicato informou que acompanha a situação e pretende adotar medidas para defender os direitos dos trabalhadores. A entidade também anunciou uma ação coletiva contra a empresa.

Crise financeira

O fechamento das lojas ocorre em um momento de forte dificuldade financeira da Casas Bahia. Nesta segunda-feira (17), a companhia entrou com pedido de recuperação judicial, com dívidas de aproximadamente R$ 17,3 bilhões.

A empresa afirma que o processo tem como objetivo reorganizar suas dívidas e preservar as operações. Mesmo com o fechamento das unidades, a companhia informou que pretende manter o atendimento aos consumidores.

Em Taboão da Serra, o encerramento das duas lojas representa uma redução da presença física da Casas Bahia na cidade e acompanha o processo de reorganização da rede em todo o país.