Taboão da Serra terá semana de calor intenso, com máximas de até 31°C

Direto da redação

Taboão da Serra terá uma semana marcada por temperaturas elevadas e tempo seco, segundo a previsão meteorológica. Entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21), as máximas podem chegar a 31°C, enquanto não há previsão de chuva significativa.

Nesta segunda-feira (17), os termômetros devem variar entre 16°C e 29°C, com sol entre algumas nuvens e 0 mm de chuva previstos. A umidade do ar pode chegar a 44%.

Na terça-feira (18), o calor aumenta, com temperaturas entre 17°C e 30°C. O dia será de sol com algumas nuvens e também não há previsão de chuva.

Já na quarta-feira (19), a mínima deve ser de 14°C, com máxima de 30°C. O dia começa com possibilidade de nevoeiro, seguido de sol e aumento da nebulosidade durante a tarde.

Na quinta-feira (20), a temperatura pode chegar aos 31°C, com mínima de 14°C. O sol aparece entre muitas nuvens, principalmente à tarde, mas a nebulosidade diminui durante a noite.

Para sexta-feira (21), a previsão indica temperaturas entre 14°C e 27°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com a noite permanecendo bastante encoberta.

A semana deve exigir atenção principalmente nos períodos mais quentes do dia, devido à baixa umidade do ar e às altas temperaturas. A recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.