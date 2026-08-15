Taboão da Serra entrega 58 títulos de propriedade a moradores do Jardim Comunitário

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra entregou 58 títulos de propriedade a moradores do Jardim Comunitário. A cerimônia foi realizada na quarta-feira (5), no Centro de Cultura e Esporte (CCE), como parte do programa municipal de Regularização Fundiária.

A iniciativa busca garantir segurança jurídica às famílias, além de contribuir para a valorização dos imóveis e facilitar a regularização das moradias. O trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), em parceria com o Governo do Estado e o Cartório de Registro de Imóveis.

Segundo a Prefeitura, o processo de regularização é realizado sem custos para as famílias contempladas.

O secretário de Habitação, Márcio Ferreira, informou que o município também trabalha na implantação do programa de Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), que oferece orientação às famílias para a regularização das construções existentes nos imóveis.

Durante a entrega, moradores destacaram a importância de finalmente receber a documentação. Maria da Luz comemorou a conquista e agradeceu às equipes responsáveis pelo processo.

“Eu estou muito feliz de ter recebido a minha escritura. Eu agradeço a todos que cuidaram de nós, de nossos documentos”, afirmou.

Tereza de Jesus Gonçalves Silva também falou sobre a espera pelo documento. “Foi uma luta, muitos anos esperando por esse documento, mas graças a Deus chegou a hora”, disse.

De acordo com o secretário, mais de mil lotes estão atualmente em fase de registro no Cartório de Registro de Imóveis. A expectativa é de que novas regularizações sejam concluídas nos próximos meses.

A regularização fundiária permite que famílias que vivem há anos em determinados imóveis tenham a propriedade formalmente reconhecida, garantindo maior segurança jurídica e facilitando o acesso a serviços e procedimentos relacionados ao imóvel.