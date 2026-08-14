Odair Gomes coloca segurança e expansão do metrô entre prioridades para a região

Direto da Redação

Candidato a deputado federal, Odair Gomes pretende concentrar sua atuação em duas demandas que afetam diretamente os moradores da região sudoeste da Grande São Paulo: segurança pública e melhoria do transporte coletivo.

Na área da mobilidade, o candidato defende que a expansão do transporte sobre trilhos não termine em Taboão da Serra. A proposta é prolongar o atendimento até Embu das Artes e Itapecerica da Serra, ampliando a integração entre os municípios e a capital paulista.

Para Odair Gomes, a extensão do metrô ajudaria a reduzir o tempo gasto nos deslocamentos e ofereceria uma alternativa aos moradores que enfrentam diariamente congestionamentos e ônibus lotados.

Na segurança pública, o candidato afirma que pretende apoiar, no Congresso Nacional, a redução da maioridade penal. Por envolver uma alteração na Constituição Federal, a medida depende da apresentação e aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Odair Gomes afirma que segurança e transporte serão duas das prioridades de sua candidatura e defende uma atuação parlamentar voltada às necessidades dos moradores da Grande São Paulo.