Apóstolo Anderson, da Tabernáculo da Glória, declara apoio a Ney Santos e Ely Santos nas eleições de 2026

Direto da Redação, com informações da assessoria

O Apóstolo Anderson Alberto Pazzini Rodrigues, fundador e líder da Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória, em Taboão da Serra, declarou apoio às candidaturas de Ney Santos (deputado federal) e Ely Santos (deputada estadual) nas eleições de 2026.

O apoio foi sacramentado numa grande reunião política realizada no Rei do Peixe na última semana, com a participação do prefeito Engenheiro Daniel e diversas outras lideranças.

A manifestação aproxima ainda mais os dois candidatos do segmento evangélico e amplia a articulação política de Ney e Ely Santos na região sudoeste da Grande São Paulo, onde lideranças religiosas exercem forte presença comunitária e desenvolvem trabalhos que vão além das atividades realizadas dentro das igrejas.

O apoio ganha relevância especialmente pela trajetória do Apóstolo Anderson em Taboão da Serra. Fundada em 2011, a Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória cresceu no município e atualmente mantém sua sede na Avenida José Dini, na Chácara Agrindus.

A atuação do apóstolo Anderson ultrapassou as divisas de Taboão. O trabalho desenvolvido pelo religioso chegou a Embu das Artes, onde a igreja mantém atuação no Jardim Vazame.

Em 2025, a Câmara Municipal de Embu das Artes aprovou a concessão do Título de Cidadão Embuense ao apóstolo, destacando justamente sua atuação religiosa e social, o acolhimento às famílias e o trabalho desenvolvido nas comunidades.