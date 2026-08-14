Prefeito Hugo Prado determina escolta da GCM para garantir coleta de lixo em Embu das Artes

Da Redação, com informações da assessoria

Mesmo sendo a coleta de lixo um serviço executado por empresa terceirizada, o prefeito Hugo Prado determinou medidas emergenciais para evitar que a população de Embu das Artes seja prejudicada pela paralisação parcial dos coletores.

Enquanto empresa e trabalhadores seguem nas tratativas para solucionar a situação, a Prefeitura colocou caminhões e servidores municipais nas ruas durante o dia para retirar o lixo acumulado e preservar a limpeza da cidade.

Diante de relatos de ameaças e tentativas de impedir o trabalho das equipes municipais, o prefeito determinou que a Guarda Civil Municipal acompanhe os caminhões, garantindo a segurança dos servidores, a continuidade da coleta e a manutenção da ordem.

Segundo o prefeito, grupos políticos de oposição tentam transformar um problema trabalhista entre funcionários e uma empresa terceirizada em plataforma política. A resposta da Prefeitura será trabalho.

Enquanto alguns tentam criar o caos, a determinação do prefeito Hugo Prado é clara: a população não pode pagar a conta de uma disputa política.

A coleta será garantida, os servidores serão protegidos e a cidade continuará funcionando.