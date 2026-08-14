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Itapecerica da Serra abre concurso com 121 vagas e salários de até R$ 11,5 mil

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Direto da redação 

A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra abriu concurso público com 121 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 11.576,25.

As inscrições seguem até 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas pelo site da Avança SP. A taxa é de R$ 64 para cargos de nível médio e técnico e R$ 83 para nível superior.

A prova objetiva está prevista para 18 de outubro, e os locais de aplicação serão divulgados em 9 de outubro. O concurso também terá etapas específicas para alguns cargos, incluindo prova prática para Motorista e Pedreiro.

Entre as oportunidades estão Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador em Saúde, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, além de funções administrativas, operacionais e diversas especialidades médicas e odontológicas.

O maior salário é para Procurador Autárquico, com remuneração de R$ 11.576,25. Para os cargos médicos, os vencimentos podem chegar a R$ 10.628,20, enquanto algumas funções odontológicas oferecem até R$ 9.543,60.

As jornadas variam conforme o cargo, entre 24 e 40 horas semanais, ou até 220 horas mensais para funções remuneradas por hora.

Para Procurador Autárquico, além da prova objetiva, haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Os candidatos aos cargos de Motorista e Pedreiro também passarão por prova prática.

O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Confira o edital completo do concurso

Todas as vagas do concurso

CargoVagasRemuneração
Almoxarife1 + CRR$ 4.191,49
Assistente Administrativo3 + CRR$ 3.601,91
Auxiliar Administrativo7 + CRR$ 3.448,64
Auxiliar de Consultório Dentário1 + CRR$ 2.660,58
Auxiliar de Enfermagem7 + CRR$ 2.819,85
Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas1 + CRR$ 2.407,41
Cuidador em Saúde12 + CRR$ 2.407,41
Faxineiro7 + CRR$ 2.407,41
Motorista de Ambulância1 + CRR$ 3.019,86
Motorista de Automóveis1 + CRR$ 3.019,86
Pedreiro1 + CRR$ 2.514,49
Técnico em Contabilidade1 + CRR$ 5.101,22
Técnico em Enfermagem7 + CRR$ 2.904,72
Técnico em Raio-X1 + CRR$ 2.904,72
Técnico em Saúde Bucal1 + CRR$ 2.904,72
Vigia1 + CRR$ 2.407,41
Arquiteto e UrbanistaCRR$ 8.479,22
Assistente Social1 + CRR$ 4.837,10
Bucomaxilofacial1 + CRAté R$ 9.543,60
Cirurgião-dentista1 + CRAté R$ 9.543,60
Enfermeiro3 + CRAté R$ 6.006
Farmacêutico2 + CRR$ 4.837,10
Fisioterapeuta1 + CRR$ 4.837,10
Fonoaudiólogo2 + CRR$ 4.837,10
Médico Cardiologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Clínico Geral1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico de Saúde da Família1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Dermatologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Endocrinologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Gastroenterologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Geriatra1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Ginecologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico InfectologistaCRAté R$ 10.628,20
Médico Mastologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Neurologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Neuropediatra1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Oftalmologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Ortopedista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Otorrinolaringologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Pediatra1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Pneumologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Proctologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Psiquiatra2 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Reumatologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Socorrista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Urologista1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Vascular1 + CRAté R$ 10.628,20
Médico Veterinário1 + CRR$ 5.386,19
NutricionistaCRR$ 4.837,10
Periodontista1 + CRAté R$ 9.543,60
Procurador Autárquico1 + CRR$ 11.576,25
Psicólogo2 + CRR$ 4.837,10
Terapeuta Ocupacional4 + CRR$ 4.837,10

CR significa cadastro de reserva.

Serviço

Concurso: Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra
Vagas: 121 + cadastro de reserva
Níveis: médio, técnico e superior
Salários: de R$ 2.407,41 a R$ 11.576,25
Inscrições: até 8 de setembro de 2026
Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 83 (superior)
Prova objetiva: 18 de outubro de 2026
Locais de prova: 9 de outubro
Organizadora: Avança SP
Validade: dois anos, prorrogável por igual período

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