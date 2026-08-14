Itapecerica da Serra abre concurso com 121 vagas e salários de até R$ 11,5 mil

Direto da redação
A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra abriu concurso público com 121 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 11.576,25.
As inscrições seguem até 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas pelo site da Avança SP. A taxa é de R$ 64 para cargos de nível médio e técnico e R$ 83 para nível superior.
A prova objetiva está prevista para 18 de outubro, e os locais de aplicação serão divulgados em 9 de outubro. O concurso também terá etapas específicas para alguns cargos, incluindo prova prática para Motorista e Pedreiro.
Entre as oportunidades estão Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador em Saúde, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, além de funções administrativas, operacionais e diversas especialidades médicas e odontológicas.
O maior salário é para Procurador Autárquico, com remuneração de R$ 11.576,25. Para os cargos médicos, os vencimentos podem chegar a R$ 10.628,20, enquanto algumas funções odontológicas oferecem até R$ 9.543,60.
As jornadas variam conforme o cargo, entre 24 e 40 horas semanais, ou até 220 horas mensais para funções remuneradas por hora.
Para Procurador Autárquico, além da prova objetiva, haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Os candidatos aos cargos de Motorista e Pedreiro também passarão por prova prática.
O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Confira o edital completo do concurso
Todas as vagas do concurso
|Cargo
|Vagas
|Remuneração
|Almoxarife
|1 + CR
|R$ 4.191,49
|Assistente Administrativo
|3 + CR
|R$ 3.601,91
|Auxiliar Administrativo
|7 + CR
|R$ 3.448,64
|Auxiliar de Consultório Dentário
|1 + CR
|R$ 2.660,58
|Auxiliar de Enfermagem
|7 + CR
|R$ 2.819,85
|Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas
|1 + CR
|R$ 2.407,41
|Cuidador em Saúde
|12 + CR
|R$ 2.407,41
|Faxineiro
|7 + CR
|R$ 2.407,41
|Motorista de Ambulância
|1 + CR
|R$ 3.019,86
|Motorista de Automóveis
|1 + CR
|R$ 3.019,86
|Pedreiro
|1 + CR
|R$ 2.514,49
|Técnico em Contabilidade
|1 + CR
|R$ 5.101,22
|Técnico em Enfermagem
|7 + CR
|R$ 2.904,72
|Técnico em Raio-X
|1 + CR
|R$ 2.904,72
|Técnico em Saúde Bucal
|1 + CR
|R$ 2.904,72
|Vigia
|1 + CR
|R$ 2.407,41
|Arquiteto e Urbanista
|CR
|R$ 8.479,22
|Assistente Social
|1 + CR
|R$ 4.837,10
|Bucomaxilofacial
|1 + CR
|Até R$ 9.543,60
|Cirurgião-dentista
|1 + CR
|Até R$ 9.543,60
|Enfermeiro
|3 + CR
|Até R$ 6.006
|Farmacêutico
|2 + CR
|R$ 4.837,10
|Fisioterapeuta
|1 + CR
|R$ 4.837,10
|Fonoaudiólogo
|2 + CR
|R$ 4.837,10
|Médico Cardiologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Clínico Geral
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico de Saúde da Família
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Dermatologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Endocrinologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Gastroenterologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Geriatra
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Ginecologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Infectologista
|CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Mastologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Neurologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Neuropediatra
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Oftalmologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Ortopedista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Otorrinolaringologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Pediatra
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Pneumologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Proctologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Psiquiatra
|2 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Reumatologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Socorrista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Urologista
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Vascular
|1 + CR
|Até R$ 10.628,20
|Médico Veterinário
|1 + CR
|R$ 5.386,19
|Nutricionista
|CR
|R$ 4.837,10
|Periodontista
|1 + CR
|Até R$ 9.543,60
|Procurador Autárquico
|1 + CR
|R$ 11.576,25
|Psicólogo
|2 + CR
|R$ 4.837,10
|Terapeuta Ocupacional
|4 + CR
|R$ 4.837,10
CR significa cadastro de reserva.
Serviço
Concurso: Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra
Vagas: 121 + cadastro de reserva
Níveis: médio, técnico e superior
Salários: de R$ 2.407,41 a R$ 11.576,25
Inscrições: até 8 de setembro de 2026
Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 83 (superior)
Prova objetiva: 18 de outubro de 2026
Locais de prova: 9 de outubro
Organizadora: Avança SP
Validade: dois anos, prorrogável por igual período