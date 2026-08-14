Itapecerica da Serra abre concurso com 121 vagas e salários de até R$ 11,5 mil

Direto da redação

A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra abriu concurso público com 121 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 11.576,25.

As inscrições seguem até 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas pelo site da Avança SP. A taxa é de R$ 64 para cargos de nível médio e técnico e R$ 83 para nível superior.

A prova objetiva está prevista para 18 de outubro, e os locais de aplicação serão divulgados em 9 de outubro. O concurso também terá etapas específicas para alguns cargos, incluindo prova prática para Motorista e Pedreiro.

Entre as oportunidades estão Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador em Saúde, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, além de funções administrativas, operacionais e diversas especialidades médicas e odontológicas.

O maior salário é para Procurador Autárquico, com remuneração de R$ 11.576,25. Para os cargos médicos, os vencimentos podem chegar a R$ 10.628,20, enquanto algumas funções odontológicas oferecem até R$ 9.543,60.

As jornadas variam conforme o cargo, entre 24 e 40 horas semanais, ou até 220 horas mensais para funções remuneradas por hora.

Para Procurador Autárquico, além da prova objetiva, haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Os candidatos aos cargos de Motorista e Pedreiro também passarão por prova prática.

O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Confira o edital completo do concurso

Todas as vagas do concurso

Cargo Vagas Remuneração Almoxarife 1 + CR R$ 4.191,49 Assistente Administrativo 3 + CR R$ 3.601,91 Auxiliar Administrativo 7 + CR R$ 3.448,64 Auxiliar de Consultório Dentário 1 + CR R$ 2.660,58 Auxiliar de Enfermagem 7 + CR R$ 2.819,85 Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas 1 + CR R$ 2.407,41 Cuidador em Saúde 12 + CR R$ 2.407,41 Faxineiro 7 + CR R$ 2.407,41 Motorista de Ambulância 1 + CR R$ 3.019,86 Motorista de Automóveis 1 + CR R$ 3.019,86 Pedreiro 1 + CR R$ 2.514,49 Técnico em Contabilidade 1 + CR R$ 5.101,22 Técnico em Enfermagem 7 + CR R$ 2.904,72 Técnico em Raio-X 1 + CR R$ 2.904,72 Técnico em Saúde Bucal 1 + CR R$ 2.904,72 Vigia 1 + CR R$ 2.407,41 Arquiteto e Urbanista CR R$ 8.479,22 Assistente Social 1 + CR R$ 4.837,10 Bucomaxilofacial 1 + CR Até R$ 9.543,60 Cirurgião-dentista 1 + CR Até R$ 9.543,60 Enfermeiro 3 + CR Até R$ 6.006 Farmacêutico 2 + CR R$ 4.837,10 Fisioterapeuta 1 + CR R$ 4.837,10 Fonoaudiólogo 2 + CR R$ 4.837,10 Médico Cardiologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Clínico Geral 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico de Saúde da Família 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Dermatologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Endocrinologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Gastroenterologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Geriatra 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Ginecologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Infectologista CR Até R$ 10.628,20 Médico Mastologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Neurologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Neuropediatra 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Oftalmologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Ortopedista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Otorrinolaringologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Pediatra 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Pneumologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Proctologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Psiquiatra 2 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Reumatologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Socorrista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Urologista 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Vascular 1 + CR Até R$ 10.628,20 Médico Veterinário 1 + CR R$ 5.386,19 Nutricionista CR R$ 4.837,10 Periodontista 1 + CR Até R$ 9.543,60 Procurador Autárquico 1 + CR R$ 11.576,25 Psicólogo 2 + CR R$ 4.837,10 Terapeuta Ocupacional 4 + CR R$ 4.837,10

CR significa cadastro de reserva.

Serviço

Concurso: Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra

Vagas: 121 + cadastro de reserva

Níveis: médio, técnico e superior

Salários: de R$ 2.407,41 a R$ 11.576,25

Inscrições: até 8 de setembro de 2026

Taxa: R$ 64 (médio/técnico) e R$ 83 (superior)

Prova objetiva: 18 de outubro de 2026

Locais de prova: 9 de outubro

Organizadora: Avança SP

Validade: dois anos, prorrogável por igual período