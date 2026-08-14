Feira de Quadrinhos & Afins acontece neste sábado (15) e domingo (16) em Taboão da Serra

Direto da redação

A 4ª Feira de Quadrinhos & Afins acontece neste sábado (15) e domingo (16), a partir das 10h, no Salão do Atende, localizado na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção, em Taboão da Serra. O evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

A feira reúne quadrinistas, artistas gráficos, artesãos e produtores independentes, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e prestigiar trabalhos produzidos por artistas da região.

Um dos destaques da programação é o Pavilhão dos Artistas, espaço dedicado aos profissionais independentes. Além de apresentar seus trabalhos, os artistas poderão conversar diretamente com o público e trocar experiências com admiradores dos quadrinhos e da cultura geek.

Segundo o secretário da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Maestro Edison, a mudança de local foi pensada para receber melhor o público e os participantes.

“Ano passado tivemos uma edição no CEMUR e foi um espaço pequeno para tanta gente. Conseguimos trazer a feira para um espaço maior em 2026. São muitos artistas talentosíssimos e um público fiel que vem participar dessa troca maravilhosa”, afirmou.

Homenagem a Henfil

Como parte da programação, a feira deste ano homenageará Henfil, jornalista, quadrinista, cartunista, escritor e ativista brasileiro. Conhecido pelo humor crítico e engajado, o artista deixou uma importante contribuição para a cultura brasileira e para o debate sobre questões sociais e políticas do país.

A programação também terá bate-papos, oficinas e desfile de cosplayers, além de outras atrações.

Em 2026, a proposta do evento foi ampliada para contemplar diferentes segmentos da cultura geek, conectando os quadrinhos a filmes, animações, literatura e outras linguagens artísticas.

Serviço

4ª Feira de Quadrinhos & Afins

Quando: sábado (15) e domingo (16) de agosto

Horário: a partir das 10h

Local: Salão do Atende

Endereço: Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção, Taboão da Serra

Informações: (11) 4788-3888 – Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas