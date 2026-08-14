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Eleições 2026: candidatos poderão pedir votos a partir deste domingo (16)

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Direto da redação 

A propaganda eleitoral das Eleições 2026 começa neste domingo (16). A partir da data, candidatos poderão oficialmente pedir votos, apresentar propostas e divulgar suas campanhas aos eleitores.

Em Taboão da Serra e região, a população poderá acompanhar a campanha para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

Entre as formas de propaganda permitidas estão publicações na internet, inclusive impulsionadas, comícios, uso de alto-falantes e anúncios pagos na imprensa, sempre dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro.

Regras para inteligência artificial

As Eleições 2026 também terão novas regras para o uso de inteligência artificial (IA) em campanhas. Entre as medidas está a proibição de publicar, republicar ou impulsionar novos conteúdos sintéticos gerados ou alterados por IA durante as 72 horas anteriores à votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição.

Principais datas

  • 16 de agosto: início da propaganda eleitoral;
  • 28 de agosto: início do horário eleitoral gratuito;
  • 4 de outubro: primeiro turno;
  • 25 de outubro: segundo turno, se houver.

Denúncias sobre propaganda eleitoral irregular poderão ser feitas pelo aplicativo Pardal a partir deste domingo.

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Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

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