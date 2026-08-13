Sem casos de sarampo, Taboão da Serra orienta apenas moradores com vacinação incompleta a procurar UBS

Direto da Redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra reforçou as orientações sobre a vacinação contra o sarampo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário Ailton Bogalho, informou que apenas pessoas de 1 a 59 anos com o esquema vacinal incompleto devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para tomar a vacina.

“Quem ainda não tomou as duas doses e tem entre 1 e 59 anos. Elas devem ir à UBS mais próxima de casa e levar um documento e a carteirinha de vacinação, se possível”, diz Bogalho.

Como Taboão da Serra não tem nenhum caso registrado de Sarampo, a vacinação não é obrigatória. Apenas nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos os moradores – nesta faixa etária – serão vacinados, caso procurem um posto de saúde. Em todo Estado de São Paulo foram registrados 23 casos de sarampo.

Apesar das críticas nas redes sociais da Prefeitura, onde moradores reclamam que não estão aplicando nos postos, o secretário esclarece. “É importante deixar claro que seguimos as orientações do Ministério da Saúde. Caso haja qualquer alteração, a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra está preparada e avisaremos a população”, completa.