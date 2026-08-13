Programa Somos Futuro oferece bolsas integrais para o Ensino Médio a estudantes de Taboão da Serra e Embu das Artes; inscrições vão até sexta-feira (14)

Por Samara Matos, na redação
Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de Taboão da Serra e Embu das Artes que buscam uma oportunidade de cursar o Ensino Médio em escola particular ainda podem participar do Programa Somos Futuro. As inscrições para o ciclo 2027 terminam nesta sexta-feira (14) no site do Programa Somos Futuro.
A iniciativa do Instituto Somos oferece bolsas de estudo integrais para os três anos do Ensino Médio em escolas particulares participantes. Além das mensalidades, os alunos selecionados recebem material didático e paradidático, reforço escolar on-line, mentoria e acesso à rede de apoio do programa, que inclui acompanhamento psicológico.
A lista oficial de cidades priorizadas pelo programa inclui Taboão da Serra e Embu das Artes, dentro da estratégia de divulgação em São Paulo. O Instituto Somos ressalta, porém, que o programa também está aberto a escolas de outras cidades.
Quem pode se inscrever
Para participar do processo seletivo, o estudante deve:
- estar matriculado no 9º ano de escola pública em 2026;
- ter, no máximo, 15 anos completos até 31 de dezembro de 2026;
- apresentar média global acima de 8 nos critérios acadêmicos previstos pelo programa;
- ter renda familiar bruta de até dois salários mínimos por pessoa.
As inscrições são gratuitas e fazem parte da primeira etapa do processo seletivo. Os candidatos também precisam enviar os vídeos solicitados pelo programa.
Como funciona a seleção
Depois das inscrições, os candidatos passam por outras etapas, que incluem avaliação acadêmica, entrevistas com voluntários e entrevista com as escolas parceiras. Os aprovados começam o Ensino Médio em 2027 com bolsa integral.
Para o ciclo 2027, o programa prevê 222 bolsas em 58 municípios de 14 estados brasileiros.
Serviço
Programa: Somos Futuro – Ciclo 2027
Vagas: 222 bolsas integrais
Público: estudantes do 9º ano da rede pública
Prazo: até sexta-feira (14)
Valor: gratuito
Cidades em destaque na região: Taboão da Serra e Embu das Artes