Defesa Civil alerta para nova onda de calor em Taboão da Serra e região a partir desta quinta-feira (13)

Direto da redação
Taboão da Serra e cidades da região metropolitana de São Paulo devem enfrentar dias mais quentes e secos a partir desta quinta-feira (13). A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o período de calor, que deve seguir até a próxima quarta-feira (19).
Na Grande São Paulo, as temperaturas podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média para agosto. O cenário é provocado pela presença de uma massa de ar seco, que também reduz a umidade e aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.
Em Taboão da Serra, a previsão para esta quinta-feira indica mínima de 15°C e máxima de 29°C, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva.
Previsão para Taboão da Serra
- Quinta-feira (13): 15°C a 29°C, sem chuva
- Sexta-feira (14): 16°C a 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva
- Sábado (15): 16°C a 26°C, com períodos de céu nublado e chance de chuva à noite
A orientação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças e idosos. A população também deve evitar queimadas e o descarte de bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca, devido ao aumento do risco de incêndios.