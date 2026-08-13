Defesa Civil alerta para nova onda de calor em Taboão da Serra e região a partir desta quinta-feira (13)

Direto da redação

Taboão da Serra e cidades da região metropolitana de São Paulo devem enfrentar dias mais quentes e secos a partir desta quinta-feira (13). A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o período de calor, que deve seguir até a próxima quarta-feira (19).

Na Grande São Paulo, as temperaturas podem ficar entre 3°C e 5°C acima da média para agosto. O cenário é provocado pela presença de uma massa de ar seco, que também reduz a umidade e aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.

Em Taboão da Serra, a previsão para esta quinta-feira indica mínima de 15°C e máxima de 29°C, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Previsão para Taboão da Serra

Quinta-feira (13): 15°C a 29°C, sem chuva

15°C a 29°C, sem chuva Sexta-feira (14): 16°C a 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva

16°C a 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva Sábado (15): 16°C a 26°C, com períodos de céu nublado e chance de chuva à noite

A orientação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças e idosos. A população também deve evitar queimadas e o descarte de bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca, devido ao aumento do risco de incêndios.